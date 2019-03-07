В семи областях уже начали сев зерновых и зернобобовых
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В семи областях Украины уже начали сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Сейчас обработано 3% отведенных для этого земель, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
На 58 тыс. га засеяли яровой ячмень, пшеницу, горох и овес. Также на площади 4,6 млн га продолжается подкормка озимых пшеницы, ржи и ячменя.
Кроме того, подпитываемый озимый рапс на площади 1,069 млн га.
Как сообщал УНН, в Украине на четверть сократятся площади под сахарной свеклой.
Напомним, посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств Украины под урожай 2019 ожидается в пределах 27,7 млн га.