У семи областях вже почали сівбу зернових та зернобобових
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У семи областях України вже розпочали сівбу ранніх ярих зернових та зернобобових культур. Наразі оброблено 3% відведених для цього земель, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
На 58 тис. га засіяли ярий ячмінь, пшеницю, горох і овес. Також на площі 4,6 млн га продовжується підживлення озимих пшениці, жита і ячменю.
Крім того, підживлений озимий ріпак на площі 1,069 млн га.
Як повідомляв УНН, в Україні на чверть скоротяться площі під цукровими буряками.
Нагадаємо, посівна площа сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств України під урожай 2019 року очікується в межах 27,7 млн га.