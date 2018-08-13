В селах могут исчезнуть последние аптеки - инициатива депутатов

Речь о том, что законодатели предлагают наделить физическое лицо-предпринимателя правом открывать не более одной аптеки, без обособленных структурных подразделений.

Юридическое же лицо, в свою очередь, должно иметь право на открытие не более четырех аптек и аптечных пунктов, и только в пределах одной области, считают законодатели.

Кроме того, нардепы предлагают предоставлять право на открытие аптечного бизнеса исключительно тем, кто имеет степень магистра в категории "Фармация". А для работы с лекарствами понадобится сертификат провизора-специалиста, говорится в пояснительной записке к документу.

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Нововведения опасны тем, что могут лишить сельскую местность последних аптек, предупреждают эксперты рынка. Дело в том, что на приведение своего аптечного хозяйства к новым требованиям ФЛП даётся только 3 месяца (в случае принятия законопроекта в существующем виде). Еще год дается на то, чтобы стать провизорами. Так как сдать экстерном 5 курсов ВУЗа и пройти год интернатуры – задача невыполнимая, для "бездипломных" физлиц это означает или автоматическое закрытие аптеки в селе, или же покупку фальшивого диплома ее действующим собственником, предполагают эксперты.

Открытие аптек юрлицом в селах - тоже под большим вопросом, предупреждают специалисты. Ведь не каждая крупная сеть захочет продавать лекарства в сёлах и пгт.

Напомним, как писал УНН, одни и те же лекарства в Украине в разы дороже, чем за рубежом. Причину такой ситуации эксперты видят в нежелании фармзаводов показывать свою реальную маржу.

Также напомним, нардепы предлагают закрыть сотни украинских аптек.