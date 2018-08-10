Одни и те же лекарства в Украине в разы дороже, чем за рубежом

Начнем с того, что украинские пациенты очень остро реагируют на цены лекарств. Для многих это гораздо больше, чем предметы первой необходимости. Это — вопрос жизни и смерти — без преувеличения, особенно, когда речь идет о срочной необходимости при сложных жизненных обстоятельствах.

Правительство, понимая всю серьезность ситуации, в 2017 году инициировало программу “Доступные лекарства”. Согласно ей, ряд больных сердечно-сосудистыми, астматическими и диабетическими заболеваниями получили право на бесплатные лекарства. К реализации программы присоединились почти 8 тыс. аптек, а государство, соответственно, предусмотрело нужное финансирование.

Перечень лекарств по программе утверждается раз в полгода и постепенно расширяется. Жалобы на программу тоже есть, однако положительные результаты все же заметны.

Как отчитываются в Минздраве, некоторые украинские производители фармацевтических препаратов уменьшили цену на свою продукцию на 40% для того, чтобы попасть под действие программы. В среднем по стране цены на программные лекарства упали на 7%.

Эксперты сразу отметили, что такая тенденция поступности в цене может свидетельствовать о значительной начальной марже на препараты от украинских фармзаводов, ведь иначе такую щедрость (скидка в 40%) объяснить нельзя.

На это обстоятельство обратили внимание и депутаты, заявив о необходимости введения декларирования стоимости производства лекарств.

“(Надо — ред.) ввести в Украине опыт зарубежных стран, где производители лекарств 1-2 раза в год декларируют стоимость препаратов. Люди должны понимать, сколько реально стоит препарат и сколько составляет наценка на него в аптеке”, - заявила нардеп профильного комитета ВРУ Ирина Сисоенко.

Лекарства из-за границы

Но пока украинские законодатели озвучивают намерения, пациентам нужно спасать себя самостоятельно. И они нашли выход. В частности, в сети Интернет и сообществах Facebook можно найти множество предложений организовать доставку лекарств из соседних Польши или Литвы.

Есть даже целый FB-паблик с соответствующей названием “Лекарства из Польши”. Здесь предлагают доставку любых препаратов широкого потребления и не только. Есть те, кто в Польше проездом и могут купить нужную кому-то баночку детского крема или присыпки. А есть и те, кто на постоянной основе организовывает доставку в Украину лекарств курьерскими службами на запросы пациентов.

Пользователи пишут не только о лучшем качестве лекарств из ближайшей Европы, но и об их цене, которая ниже украинской.

В частности, как сообщила пользователь соцсетей Екатерина Нестерова, лекарства “Синактен” в Европе стоят в два раза дешевле, чем в Украине.

“Одна ампула стоит 700 грн, что в два раза дороже, чем за рубежом. Ее хватает на 3 дня, сколько колоть по времени — пока не понятно. До стабилизации состояния ребенка. Возможно у кого-то есть этот препарат или кто-то может получить”, - написала Екатерина, описывая свою проблему.

О значительной ценовой разнице заявляла в свое время и нынешний заместитель министра здравоохранения, а в прошлом активист ОО “Пациенты Украины” Ольга Стефанишина.

По ее словам, препарат от стенокардии “Норваска” по состоянию на начало 2017 года стоил в Украине в 25 раз дороже аналогичного из Литвы.

“Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологией не могут позволить купить себе лекарства, так как у нас в стране необоснованно высокие цены на них, которые часто превышают в 2-4 раза цены в Европе. Поэтому из-за нищенских условий украинцы вынуждены заниматься самолечением”, - заявила тогда О.Стефанишина.

Она также подчеркнула, что “многие лекарства в Украине продаются с наценкой до 300 процентов, по сравнению с соседними странами”.

В чем причина?

С причинами такой ситуации за раз не разобраться, говорят специалисты. Надо изучать каждый случай отдельно, ведь на формирование конечной цены лекарственного средства влияет целый ряд факторов. Например, препарат может быть оригинальным, а может быть генериком. Также цена препарата может зависеть от различных условий его таможенного оформления. Еще на цену лекарственного средства неизменно влияет конкуренция на рынке, рассказала УНН основатель благотворительного фонда “Краб” Лариса Лавренюк.

Если, например, рынок Польши полон аналогичных лекарств, то все они будут бороться за пациента более выгодной ценой. В Украине же тем временем такое лекарственное средство может быть едва ли не единственным на аптечных полках, а соответственно — и стоить он будет дороже.

Так или иначе, но первоисточником формирования конечной цены на препарат неизменно выступает производитель. В эту же цену он закладывает все свои затраты на производство и, конечно, маржу. Так вот именно размер маржи и является определяющим, когда речь идет о сравнении цен препаратов в Украине и за рубежом.

Украинские фармзаводы, тем временем, свою маржу с каждой упаковки лекарств скрывают, говорит президент Всеукраинского Совета защиты прав пациентов Виктор Сердюк.

“У нас есть постановление Кабмина о жизненно необходимых лекарствах, где наценка для аптек не может превышать 25%. Но на подходе к аптеке — что делают на самом заводе производители, далее поставщики — никто этого не контролирует.

Каждый производитель устанавливает себе ту цену на свой препарат, которую считает нужным. Нет рамок или ограничений и, соответственно, нет контроля. Поэтому у нас реально никто не знает, сколько приходится на изготовление самого лекарственного средства, сколько составляют затраты на полиграфию и упаковку, в которые, в конце концов, на эту упаковку закладывает маржу сам завод. У нас это личное дело каждого производителя, и только его”, - пояснил эксперт.

Поэтому, как видим, причин проблем ценообразования лекарственных средств на украинском рынке немало. Начало они берут с завода, а дальше как снежный ком нарастают вместе с наценками за логистику, дистрибуцию, рекламу и реализацию.

“Я думаю, что препараты одинакового качества и эффективности не должны отличаться в цене. Нет разницы, о какой стране идет речь. И здесь должны работать регуляторные рычаги государства — оно ​​должна быть ответственным за это и контролировать”, - отмечает Лавренюк и добавляет, что украинцы имеют полное право знать, за что они платят (за какие составляющие цены), покупая те или иные лекарства в аптеке.