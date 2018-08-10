Фармзаводи повинні декларувати вартість виробництва своїх препаратів - ВРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Аби домогтися зниження вартості ліків для українських пацієнтів, Україні варто перейняти досвід зарубіжних країн. Так вважає член комітету ВРУ з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко, передає УНН із посиланням на прес-службу об'єднання "Самопоміч".
Нардеп, зокрема, вважає, що українські фармзаводи повинні декларувати вартість виробництва ліків 1-2 рази на рік.
Також варто вказувати у рецептах не торгові назви препаратів, а діючу речовину.
“Зараз людей часто змушують купувати конкретний бренд, а це у більшості випадків гарантована переплата”, — переконана нардеп.
Також член профільного комітету ВРУ заявила про необхідність обмеження реклами ліків на телебаченні і запровадити штрафні санкції за порушення.
“Наразі приблизно 7 із 10 хворих займаються самолікуванням, вдаються до „Google-терапії“. У цьому антирейтингу ми перші серед країн Європи. Причому самолікування часто неефективне, не кажучи вже про переплати, які робить людина, ошукана рекламою”, — зауважила нардеп.
Держава, у свою чергу, повинна забезпечити безперешкодний доступ до ліків пацієнтам стаціонарів, переконана Сисоєнко.
Як писав УНН, програма уряду “Доступні ліки” змусила як вітчизняних, так і іноземних виробників значно знизити ціни на свої товари.
Зокрема, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну на свої ліки майже на 72%.
Українські виробники по окремим препаратам посунулися в ціні на 40%, що, в свою чергу, може свідчити про високу маржу, яка закладається фармзаводами в кожну упаковку ліків.
В середньому, в рамках програми уряду, вартість ліків знизилася майже на 7%.