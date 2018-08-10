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Фармзаводи повинні декларувати вартість виробництва своїх препаратів - ВРУ

Київ • УНН

 • 12325 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Аби домогтися зниження вартості ліків для українських пацієнтів, Україні варто перейняти досвід зарубіжних країн. Так вважає член комітету ВРУ з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко, передає УНН із посиланням на прес-службу об'єднання "Самопоміч".

Фармзаводи повинні декларувати вартість виробництва своїх препаратів - ВРУ

Нардеп, зокрема, вважає, що українські фармзаводи повинні декларувати вартість виробництва ліків 1-2 рази на рік.

Також варто вказувати у рецептах не торгові назви препаратів, а діючу речовину.

“Зараз людей часто змушують купувати конкретний бренд, а це у більшості випадків гарантована переплата”, — переконана нардеп.

Також член профільного комітету ВРУ заявила про необхідність обмеження реклами ліків на телебаченні і запровадити штрафні санкції за порушення.

“Наразі приблизно 7 із 10 хворих займаються самолікуванням, вдаються до „Google-терапії“. У цьому антирейтингу ми перші серед країн Європи. Причому самолікування часто неефективне, не кажучи вже про переплати, які робить людина, ошукана рекламою”, — зауважила нардеп.

Держава, у свою чергу, повинна забезпечити безперешкодний доступ до ліків пацієнтам стаціонарів, переконана Сисоєнко.

Як писав УНН, програма уряду “Доступні ліки” змусила як вітчизняних, так і іноземних виробників значно знизити ціни на свої товари.

Зокрема, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну на свої ліки майже на 72%.

Українські виробники по окремим препаратам посунулися в ціні на 40%, що, в свою чергу, може свідчити про високу маржу, яка закладається фармзаводами в кожну упаковку ліків.

В середньому, в рамках програми уряду, вартість ліків знизилася майже на 7%.

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