Фармзаводы должны декларировать стоимость производства своих препаратов - ВРУ

Нардеп, в частности, считает, что украинские фармзаводы должны декларировать стоимость производства лекарств 1-2 раза в год.

Также стоит указывать в рецепте не торговые названия препаратов, а действующее вещество.

"Сейчас людей часто заставляют покупать конкретный бренд, а это в большинстве случаев гарантированная переплата", - убеждена нардеп.

Также член профильного комитета ВРУ заявила о необходимости ограничения рекламы лекарств на телевидении и ввести штрафные санкции за нарушения.

"Сейчас примерно 7 из 10 больных занимаются самолечением, прибегают к "Google-терапии". В этом антирейтинге мы первые среди стран Европы. Причем самолечение часто неэффективно, не говоря уже о переплатах, которые делает человек, обманутый рекламой", - отметила нардеп.

Государство, в свою очередь, должна обеспечить беспрепятственный доступ к лекарствам пациентам стационаров, убеждена Сисоенко.

Как писал УНН, программа правительства "Доступные лекарства" заставила как отечественных, так и иностранных производителей значительно снизить цены на свои товары.

В частности, компания КРКА (Словения) снизила цену на свои лекарства почти на 72%.

Украинские производители по отдельным препаратам подвинулись в цене на 40%, что, в свою очередь, может свидетельствовать о высокой марже, которая закладывается фармзаводами в каждую упаковку лекарства.

В среднем, в рамках программы правительства, стоимость лекарств снизилась почти на 7%.