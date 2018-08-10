Фармзаводы должны декларировать стоимость производства своих препаратов - ВРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Чтобы добиться снижения стоимости лекарств для украинских пациентов, Украине следует перенять опыт зарубежных стран. Так считает член комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Ирина Сисоенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу объединения "Самопомич".
Нардеп, в частности, считает, что украинские фармзаводы должны декларировать стоимость производства лекарств 1-2 раза в год.
Также стоит указывать в рецепте не торговые названия препаратов, а действующее вещество.
"Сейчас людей часто заставляют покупать конкретный бренд, а это в большинстве случаев гарантированная переплата", - убеждена нардеп.
Также член профильного комитета ВРУ заявила о необходимости ограничения рекламы лекарств на телевидении и ввести штрафные санкции за нарушения.
"Сейчас примерно 7 из 10 больных занимаются самолечением, прибегают к "Google-терапии". В этом антирейтинге мы первые среди стран Европы. Причем самолечение часто неэффективно, не говоря уже о переплатах, которые делает человек, обманутый рекламой", - отметила нардеп.
Государство, в свою очередь, должна обеспечить беспрепятственный доступ к лекарствам пациентам стационаров, убеждена Сисоенко.
Как писал УНН, программа правительства "Доступные лекарства" заставила как отечественных, так и иностранных производителей значительно снизить цены на свои товары.
В частности, компания КРКА (Словения) снизила цену на свои лекарства почти на 72%.
Украинские производители по отдельным препаратам подвинулись в цене на 40%, что, в свою очередь, может свидетельствовать о высокой марже, которая закладывается фармзаводами в каждую упаковку лекарства.
В среднем, в рамках программы правительства, стоимость лекарств снизилась почти на 7%.