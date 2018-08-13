У селах можуть зникнути останні аптеки - ініціатива депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У середині липня поточного року депутати ВРУ зареєстрували законопроект № 8591. Документ передбачає низку обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю в сфері аптечного бізнесу. Серед іншого, прийняття документа в існуючому вигляді загрожує тим, що з сільської місцевості можуть зникнути останні аптеки, передає УНН з посиланням на пояснювальну записку до законопроекту.
Йдеться про те, що законодавці пропонують наділити фізичну особу-підприємця правом відкривати не більше однієї аптеки, без відокремлених структурних підрозділів.
Юридична ж особа, своєю чергою, повинна мати право на відкриття не більше чотирьох аптек і аптечних пунктів, і лише в межах однієї області, вважають законодавці.
Крім того, нардепи пропонують надавати право на відкриття аптечного бізнесу виключно тим, хто має ступінь магістра у категорії "Фармація". А для роботи з ліками знадобиться сертифікат провізора-спеціаліста, йдеться в пояснювальній записці до документа.
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Нововведення небезпечні тим, що можуть позбавити сільську місцевість останніх аптек, попереджають експерти ринку. Справа у тому, що на приведення свого аптечного господарства до нових вимог ФОП дається лише 3 місяці (у разі прийняття законопроекту в існуючому вигляді). Ще рік дається на те, щоб стати провізорами. Оскільки здати екстерном 5 курсів ВНЗ і пройти рік інтернатури - завдання нездійсненне, для "бездипломних" фізосіб це означає або автоматичне закриття аптеки в селі, або ж покупку фальшивого диплома її чинним власником, допускають експерти.
Відкриття аптек юрособою в селах - теж під великим питанням, попереджають фахівці. Адже не кожна велика мережа захоче продавати ліки у селах та смт.
Нагадаємо, як писав УНН, одні і ті ж ліки в Україні в рази дорожче, ніж за кордоном. Причину такої ситуації експерти вбачають у небажанні фармзаводів показувати свою реальну маржу.
Також нагадаємо, нардепи пропонують закрити сотні українських аптек.