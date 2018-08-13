У селах можуть зникнути останні аптеки - ініціатива депутатів

КИЇВ. 13 серпня. УНН. У середині липня поточного року депутати ВРУ зареєстрували законопроект № 8591. Документ передбачає низку обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю в сфері аптечного бізнесу. Серед іншого, прийняття документа в існуючому вигляді загрожує тим, що з сільської місцевості можуть зникнути останні аптеки, передає УНН з посиланням на пояснювальну записку до законопроекту.