В СБУ удивлены заявлением о якобы подготовке уничтожения лидеров "Нацкорпуса"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Служба безопасности Украины обратилась в Государственное бюро расследований с просьбой зарегистрировать производство из-за заявления народного депутата Андрея Белецкого о якобы "подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров "Национального корпуса". Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook, передает УНН.
"СБ Украины с удивлением ознакомилась с заявлением лидера партии "Национальный корпус" Андрея Белецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров этой организации. Очень жаль, что Народный депутат Украины, лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий дает возможность манипулировать собой", - говорится в сообщении СБУ.
В Службе отметили, что ожидают обнародования каких-либо конкретных данных, на которых базируются обвинения Белецкого, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства.
"В связи с изложенным, Служба официально обращается к ГБР Украины зарегистрировать соответствующее уголовное производство", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНН, 9 марта возле здания Администрации Президента в Киеве состоялись столкновения между сторонниками партии "Национальный корпус" и полицией, которая усиленным рубежом охраняла здание.
Во время столкновений с активистами в Киеве пострадали трое правоохранителей.