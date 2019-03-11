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У СБУ здивовані заяві про нібито підготовку знищення лідерів "Нацкорпусу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Служба безпеки України звернулася до Державного бюро розслідувань з проханням зареєструвати провадження через заяву народного депутата Андрія Білецького про нібито “підготовку СБУ до фізичного знищення лідерів “Національного корпусу”. Про це повідомляє СБУ на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“СБ України з подивом ознайомилась із заявою лідера партії „Національний корпус“ Андрія Білецького про нібито підготовку СБУ до фізичного знищення лідерів цієї організації. Дуже прикро, що Народний депутат України, лідер Нацкорпусу Андрій Білецький дає можливість маніпулювати собою”, — йдеться в повідомленні СБУ.

У Службі зазначили, що очікують оприлюднення будь-яких конкретних даних, на яких базуються звинувачення Білецького, які, після їх кваліфікації, повинні бути перевірені у рамках кримінального провадження.

“У зв’язку з викладеним, Служба офіційно звертається до ДБР України зареєструвати відповідне кримінальне провадження”, — зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 9 березня біля будівлі Адміністрації Президента у Києві відбулись сутички між прибічниками партії “Національний корпус” і поліцією, яка посиленим кордоном охороняла будівлю.

Під час сутичок з активістами в Києві постраждали троє правоохоронців.

Українські Національні Новини

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