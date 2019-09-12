В СБУ собираются использовать опыт стран НАТО при реформе спецслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Службе безопасности Украины рассказали, опыт каких стран используют в процессе реформирования ведомства. Об этом журналисту УНН сообщили в спецслужбе в ответе на информационный запрос.
"Во время подготовки предложений и проекта по реформированию Службы безопасности Украины был учтен опыт иностранных спецслужб стран-членов ЕС и НАТО. В частности, Великобритании, Французской Республики, Королевства Швеции, Польши, Румынии, Литовской Республики, США и других", - сообщили в спецслужбе.
В СБУ добавили, что одним из примеров развития взаимодействия с иностранными партнерами в рамках внедрения реформы является развитие национальной системы кибербезопасности при техническом содействии иностранных партнеров в рамках соглашения "О реализации трастового фонда Украина-НАТО".
"СБУ разработан комплексный законопроект, предусматривающий выложить Закон Украины "О Службе безопасности Украины" в новой редакции, а также внести изменения в ряд других законов Украины", - подытожили в СБУ.
Напомним, Баканов рассказал, сколько времени понадобится на реформирование СБУ.