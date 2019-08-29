Баканов розповів, скільки часу знадобиться на реформування СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На реформування Служби безпеки України знадобиться не менше трьох років. Про це Іван Баканов сказав, виступаючи у Раді під час розгляду питання про призначення його головою СБУ, передає кореспондент УНН.
“Якщо говорити про реформу усієї служби СБУ, то, я думаю, що потрібно не менше трьох років", - сказав Баканов.
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Проте він додав, що для перших ефективних кроків стане і одного року.
Раніше Баканов розповів, чого очікує від нового закону про СБУ.