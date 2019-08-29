Баканова призначено головою СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду голови Служби безпеки України Івана Баканова, передає кореспондент УНН.
“Відповідно до пункту 12-1 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє:
Призначити Баканова Івана Геннадійовича на посаду Голови Служби безпеки України”, — йдеться у постанові.
“За” проголосувало - 319 нардепів.
Раніше Верховна Рада України підтримала подання Президента України про звільнення Василя Грицака з посади глави Служби безпеки України.