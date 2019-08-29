Баканов назначен председателем СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении на должность председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова, передает корреспондент УНН.
"В соответствии с пунктом 12-1 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет:
Назначить Баканова Ивана Геннадьевича на должность Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в постановлении.
"За" проголосовало - 319 нардепов.
Ранее Верховная Рада Украины поддержала представление Президента Украины о увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.