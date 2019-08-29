Баканов розповів, чого очікує від нового закону про СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Кандидат від Президента України на посаду голови Служби безпеки України Іван Баканов розповів, що має змінити новий закон про СБУ. Про це він заявив на робочому засіданні парламенту у четвер, передає кореспондент УНН.
"Нам потрібно буде ухвалити новий закон про СБУ. Закон, який усуне деструктивну конкуренцію між правоохоронними органами. І я дуже сподіваюся, що після прийняття закону Служба запрацює з новою силою. Ми повинні стати технологічними, швидкими, потужними, але невеликими", - сказав Баканов.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України і призначення Івана Баканова на цю посаду.