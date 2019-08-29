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Баканов розповів, чого очікує від нового закону про СБУ

Баканов розповів, чого очікує від нового закону про СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Кандидат від Президента України на посаду голови Служби безпеки України Іван Баканов розповів, що має змінити новий закон про СБУ. Про це він заявив на робочому засіданні парламенту у четвер, передає кореспондент УНН.

"Нам потрібно буде ухвалити новий закон про СБУ. Закон, який усуне деструктивну конкуренцію між правоохоронними органами. І я дуже сподіваюся, що після прийняття закону Служба запрацює з новою силою. Ми повинні стати технологічними, швидкими, потужними, але невеликими", - сказав Баканов.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України і призначення Івана Баканова на цю посаду.

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