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Зеленський вніс до ВР подання на звільнення Грицака і призначення Баканова головою СБУ

Зеленський вніс до ВР подання на звільнення Грицака і призначення Баканова головою СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України і призначення Івана Баканова на цю посаду. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані про відповідні проекти постанов на сайті парламенту.

Проект постанови про звільнення Грицака В.С. з посади голови Служби безпеки України зареєстровано під №1020 від 29.08.2019. А проект постанови про призначення Баканова І.Г. на посаду голови Служби безпеки України - під №1021 від 29.08.2019.

"Відповідно до пункту 14 частини першої статті 106 Конституції України вношу подання про призначення І.Баканова на посаду Голови Служби безпеки України. Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України уповноважується Представник Президента України у Верховній Раді України Р.Стефанчук", - вказано у поданні на призначення Баканова.

Нагадаємо, у "Слузі народу" відзначили, що сподіваються, що Верховна Рада підтримає всі запропоновані кадрові рішення: і Прем’єра, уряд та Генерального прокурора, СБУ, і два міністри, які назначаються від Президента України.

Довідка УНН: Іван Баканов народився 2 травня 1975 року у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Має економічну та юридичну освіту. У 1997 році закінчив Київський національний економічний університет, у 2006 році Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. У травні 2019 року указом Президента України Баканов І. Г. призначений першим заступником голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

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