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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 35215 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117836 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128563 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119801 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Зеленский внес в ВР представление на увольнение Грицака и назначение Баканова главой СБУ

Зеленский внес в ВР представление на увольнение Грицака и назначение Баканова главой СБУ

Киев  •  УНН

 • 12374 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины и назначение Ивана Баканова на эту должность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные о соответствующих проектах постановлений на сайте парламента.

Проект постановления об увольнении Грицака В.С. с должности председателя Службы безопасности Украины зарегистрировано под №1020 от 29.08.2019. А проект постановления о назначении Баканова И.Г. на должность председателя Службы безопасности Украины - под №1021 от 29.08.2019.

"В соответствии с пунктом 14 части первой статьи 106 Конституции Украины вношу представление о назначении И.Баканова на должность Председателя Службы безопасности Украины. Представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады Украины уполномочивается Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Р.Стефанчук", - указано в представлении на назначение Баканова.

Напомним, в "Слуге народа" отметили, что надеются, что Верховная Рада поддержит все предложенные кадровые решения: и Премьера, правительство, и Генерального прокурора, СБУ, и двух министров, которые назначаются от Президента Украины.

Справка УНН: Иван Баканов родился 2 мая 1975 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Имеет экономическое и юридическое образование. В 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет, в 2006 году Академию труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины. В мае 2019 года указом Президента Украины Баканов И. Г. назначен первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

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