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У СБУ збираються використати досвід країн НАТО при реформі спецслужби

У СБУ збираються використати досвід країн НАТО при реформі спецслужби

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Службі безпеки України розповіли, досвід яких країн використовують у процесі реформування відомства. Про це журналісту УНН повідомили у спецслужбі у відповіді на інформаційний запит.

"Під час підготовки пропозицій та проекту з реформування Служби безпеки України було враховано досвід іноземних спецслужб країн членів ЄС і НАТО. Зокрема, Великої Британії, Французької Республіки, Королівства Швеції, Польщі, Румунії, Литовської Республіки, США та інших", - повідомили у спецслужбі.

У СБУ додали, що одним з прикладів розбудови взаємодії з іноземними партнерами у межах впровадження реформи є розбудова національної системи кібербезпеки за технічного сприяння іноземних партнерів у межах угоди "Про реалізацію Трастового фонду Україна-НАТО".

"СБУ розроблено комплексний законопроект, яким передбачено викласти Закон України "Про Службу безпеки України" у новій редакції, а також внести зміни до низки інших законів України", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, Баканов розповів, скільки часу знадобиться на реформування СБУ.

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