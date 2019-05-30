В СБУ предупредили о рисках несвоевременного запуска нового рынка электроэнергии

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 33538 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 54037 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 70959 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 84965 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121773 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111275 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137514 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144604 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130118 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130188 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В СБУ предупредили о рисках несвоевременного запуска нового рынка электроэнергии

В СБУ предупредили о рисках несвоевременного запуска нового рынка электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 12170 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов письмом обратился ко главе Верховной Рады Украины и Премьер-министру Украины по поводу рисков дестабилизации Объединенной энергетической системы Украины из-за неготовности энергетической отрасли государства к полномасштабному введению новой модели рынка электроэнергии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины предупредила о рисках дестабилизации Объединенной энергетической системы Украины из-за неготовности энергетической отрасли государства к полномасштабному введению новой модели рынка электроэнергии. Об этом говорится в письме временно исполняющего обязанности председателя СБУ Ивана Баканова, с которым он обратился к председателю Верховной Рады Украины и Премьер-министру Украины накануне рассмотрения законопроектов о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, ЕС и ряд международных финансовых партнеров рекомендовали Украине отложить введение нового рынка электроэнергии.

Всемирный банк рекомендовал запустить новый рынок электроэнергии 1 октября.

Введение в Украине европейского рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года предусмотрено законом "О рынке электроэнергии". Этот закон внедряет в Украине нормы Третьего энергопакета ЕС. Своевременное введение нового рынка электроэнергии называли одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком, США и ЕС.

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