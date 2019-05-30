В СБУ предупредили о рисках несвоевременного запуска нового рынка электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов письмом обратился ко главе Верховной Рады Украины и Премьер-министру Украины по поводу рисков дестабилизации Объединенной энергетической системы Украины из-за неготовности энергетической отрасли государства к полномасштабному введению новой модели рынка электроэнергии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности Украины предупредила о рисках дестабилизации Объединенной энергетической системы Украины из-за неготовности энергетической отрасли государства к полномасштабному введению новой модели рынка электроэнергии. Об этом говорится в письме временно исполняющего обязанности председателя СБУ Ивана Баканова, с которым он обратился к председателю Верховной Рады Украины и Премьер-министру Украины накануне рассмотрения законопроектов о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, ЕС и ряд международных финансовых партнеров рекомендовали Украине отложить введение нового рынка электроэнергии.
Всемирный банк рекомендовал запустить новый рынок электроэнергии 1 октября.
Введение в Украине европейского рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года предусмотрено законом "О рынке электроэнергии". Этот закон внедряет в Украине нормы Третьего энергопакета ЕС. Своевременное введение нового рынка электроэнергии называли одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком, США и ЕС.