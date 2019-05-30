У СБУ попередили про ризики несвоєчасного запуску нового ринку електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Іван Баканов листом звернувся до голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України з приводу ризиків дестабілізації Об’єднаної енергетичної системи України через неготовність енергетичної галузі держави до повномасштабного введення нової моделі ринку електроенергії. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр СБУ.
"Служба безпеки України попередила про ризики дестабілізації Об’єднаної енергетичної системи України через неготовність енергетичної галузі держави до повномасштабного введення нової моделі ринку електроенергії. Про це йдеться у листі тимчасово виконуючого обов’язки голови СБУ Івана Баканова, з яким він звернувся до голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України напередодні розгляду законопроектів про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії", - повідомили у прес-центрі.
Нагадаємо, ЄС та низка міжнародних фінансових партнерів рекомендували Україні відкласти впровадження нового ринку електроенергії.
Світовий банк рекомендував запустити новий ринок електроенергії 1 жовтня.
Введення в Україні європейського ринку електроенергії з 1 липня 2019 року передбачено законом "Про ринок електричної енергії". Цей закон впроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС. Своєчасне введення нового ринку електроенергії називали однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, США і ЄС.