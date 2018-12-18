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В СБУ не исключили увеличение подрывной деятельности спецслужб РФ перед Новым годом

Киев • УНН

 • 11101 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Службе безопасности Украины не исключают усиления спецслужбами РФ подрывной деятельности в Украине перед Новым годом. Об этом заявил представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Нестюки, передает УНН.

В СБУ не исключили увеличение подрывной деятельности спецслужб РФ перед Новым годом

"Мы можем прогнозировать, что разведывательная подрывная деятельность российских спецслужб, контролируемых ими представителей "безопасности" "ЛНР" и "ДНР", как минимум интенсивность ее уменьшаться, а возможно и будет расти", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов относительно возможного увеличения подрывной деятельности на Востоке Украины перед Новым годом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В СБУ рассказали о деятельности российских спецслужб в Европе

Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали массовые попытки использования спецслужбами РФ социальных сетей "Facebook" и "Twitter" с целью вмешательства в избирательные процессы в Украине.

Как сообщал УНН, во Львове, сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили предпринимателей, которые с помощью российских программ получили доступ к информационно-телекоммуникационным системам более ста государственных и военных учреждений, предприятий и организаций.

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