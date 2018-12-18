У СБУ не виключили збільшення підривної діяльності спецслужб РФ перед Новим роком
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Службі безпеки України не виключають посилення спецслужбами РФ підривної діяльності в Україні перед Новим роком. Про це заявив представник Департаменту контррозвідки СБУ Володимир Нестюк, передає УНН.
"Ми можемо прогнозувати, що розвідувальна підривна діяльність російських спецслужб, контрольованих ними представників "безпеки" "ЛНР" та "ДНР", як мінімум інтенсивність її не зменшуватиметься, а можливо і зростатиме", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів щодо можливого збільшення підривної діяльності на Сході України перед Новим роком.
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Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України зафіксували масові спроби використання спецслужбами РФ соціальних мереж “Facebook” та “Twitter” з метою втручання у виборчі процеси в Україні.
Як повідомляв УНН, у Львові, співробітниками Служби безпеки України було викрито підприємців, які за допомогою російських програм отримали доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем понад ста державних та військових установ, підприємств та організацій.