В Саудовской Аравии началось сражение Усика и Джошуа – 2

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Бой принимает спортивный комплекс "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовская Аравия

На кону чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO, которые Усик отобрал у Джошуа в сентябре прошлого года, а также титул чемпиона по версии журнала The Ring, который стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершение карьеры.

Напомним

Для боксеров это второе очное сражение. Первый поединок Усик - Джошуа закончился победой украинца единогласным решением судей, благодаря чему он стал чемпионом мира по сверхтяжелому весу по версиям WBA, WBO и WBC.

Усик стал чемпионом мира в сентябре 2021 года, отобрав титулы у Джошуа. Он остается непобедимым боксером: 19 побед, 13 – нокаутом.

Дополнение

Украинский боксер Александр Усик предстал в образе казака и спел "Красную калину" на пресс-конференции перед поединком с Энтони Джошуа.

Добавим

В прошлом году журнал The Ring назвал сражение между Усиком и Джошуа главным событием 2021 года в боксе.