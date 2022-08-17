В образі козака та з піснею "Червона калина": яким побачили Усика перед реваншем із Джошуа

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Усик прийшов на пресконференцію у козацькому одязі. Після короткого вітання із суперником - заспівав одну із головних пісень українського спротиву "Ой, у лузі червона калина".

Нагадаємо

Вже цієї суботи, 20 серпня у Саудівській Аравії відбудеться бій-реванш володаря титулів WBA/WBO/IBF в суперважкій вазі Олександра Усика з Ентоні Джошуа.