В образі козака та з піснею "Червона калина": яким побачили Усика перед реваншем із Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Український боксер Олександр Усик постав в образі козака та заспівав "Червону калину" на пресконференції перед поєдинком з Ентоні Джошуа, передає УНН.
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Усик прийшов на пресконференцію у козацькому одязі. Після короткого вітання із суперником - заспівав одну із головних пісень українського спротиву "Ой, у лузі червона калина".
Нагадаємо
Вже цієї суботи, 20 серпня у Саудівській Аравії відбудеться бій-реванш володаря титулів WBA/WBO/IBF в суперважкій вазі Олександра Усика з Ентоні Джошуа.
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