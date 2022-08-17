В образе казака и с песней "Красная калина": каким увидели Усика перед реваншем с Джошуа

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Усик пришел на пресс-конференцию в казацкой одежде. После короткого приветствия с соперником - спел одну из главных песен украинского сопротивления "Ой, у лузі червона калина".

Напомним

Уже в эту субботу, 20 августа в Саудовской Аравии состоится бой-реванш обладателя титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александра Усика с Энтони Джошуа.