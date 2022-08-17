В образе казака и с песней "Красная калина": каким увидели Усика перед реваншем с Джошуа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Украинский боксер Александр Усик предстал в образе казака и спел "Красную калину" на пресс-конференции перед поединком с Энтони Джошуа, передает УНН.
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Усик пришел на пресс-конференцию в казацкой одежде. После короткого приветствия с соперником - спел одну из главных песен украинского сопротивления "Ой, у лузі червона калина".
Напомним
Уже в эту субботу, 20 августа в Саудовской Аравии состоится бой-реванш обладателя титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александра Усика с Энтони Джошуа.
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