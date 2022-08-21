У Саудівській Аравії розпочався бій Усика та Джошуа – 2
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Розпочався бій-реванш між володарем поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа, передає УНН.
Деталі
Бій приймає спортивний комплекс "Король Абдалла Спортс Сіті" в Джидді, Саудівська Аравія
На кону чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF і IBO, які Усик відібрав у Джошуа у вересні минулого року, а також титул чемпіона за версією журналу "The Ring", який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.
Нагадаємо
Для боксерів це другий очний бій. Перший поєдинок Усик - Джошуа закінчився перемогою українця одностайним рішенням суддів, завдяки чому він став чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC.
Усик став чемпіоном світу в вересні 2021 року, відібравши титули в Джошуа. Він залишається непереможним боксером: 19 перемог, 13 - нокаутом.
Доповнення
Український боксер Олександр Усик постав в образі козака та заспівав "Червону калину" на пресконференції перед поєдинком з Ентоні Джошуа.
Додамо
Торік журнал The Ring назвав бій між Усиком та Джошуа головною подією 2021 року в боксі.