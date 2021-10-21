В САП заверили, что дело "Глубоководного выпуска" остается под их процессуальным руководством
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что ведомство осуществляет процессуальное руководство и контролирует досудебное расследование НАБУ по делу "Глубоководного выпуска". Об этом УНН сообщили в САП.
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"Сообщаем, что прокурорами САП осуществляется процессуальное руководство, а детективами Национального антикоррупционного бюро Украины досудебное расследование в таком уголовном производстве (Глубоководный выпуск - ред.)", - заявили в пресс-службе САП.
Детали
В то же время прокуроры отказались предоставить ответы на вопросы в отношении подозреваемого по делу "Глубоководного выпуска" Руслана Тарпана. А именно - почему он с течением лет и до сих пор не объявлен в международный розыск. (Тарпан разыскивается украинскими правоохранителями с 2017 г. - ред.). Затруднились ответить прокуроры и на вопрос относительно того, предоставлялись ли соответствующие указания САП детективам НАБУ.
В пресс-службе заявили - информация досудебного расследования является тайной, поэтому дать ответы на эти вопросы они не в состоянии.
Также, из-за тайны следствия до сих пор неизвестно, почему бизнес-активы Тарпана, в частности группа компаний "Incor Group", которые были привлечены в схемах хищения средств на "Глубоководном выпуске", до сих пор не арестованы.
Напомним
Одесский "реставратор" Руслан Тарпан подозревается детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе и проекте "Глубоководный выпуск", что реализовался в Одессе, однако так и не был завершен. В целом государство потратило на проект около 600 млн грн, а убытки понесло более чем 300 млн.
И хотя Тарпан уже четвертый год разыскивается МВД, его до сих пор не объявили в международный розыск. По данным СМИ, от украинских прокуроров и НАБУ он может скрываться в ОАЭ и РФ.