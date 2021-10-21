У САП запевнили, що справа “Глибоководного випуску” залишається під їх процесуальним керівництвом

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“Повідомляємо, що прокурорами САП здійснюється процесуальне керівництво, а детективами Національного антикорупційного бюро України досудове розслідування у такому кримінальному провадженні (Глибоководний випуск - ред.)”, - заявили в пресслужбі САП.

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Водночас прокурори відмовились надати відповіді на запитання щодо підозрюваного у справі “Глибоководного випуску” Руслана Тарпана. А саме - чому він з плином років й досі не оголошений у міжнародний розшук. (Тарпан розшукується українськими правоохоронцями з 2017 р. - ред.). Не відповіли прокурори і на питання щодо того, чи надавалися відповідні вказівки САП детективам НАБУ.

У пресслужбі заявили - інформація досудового розслідування є таємною, тому надати відповіді на ці питання вони не в змозі.

Також, через таємницю слідства досі невідомо, чому бізнес-активи Тарпана, зокрема група компаній “Incor Group”, які були залучені у схемах розкрадання коштів на "Глибоководному випуску", й досі не арештовані.

Нагадаємо

Одеський “реставратор” Руслан Тарпан підозрюється детективами Національного антикорупційного бюро України у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема, й проекті “Глибоководний випуск”, що реалізувався в Одесі, проте так і не був завершений. Загалом держава витратила на проект близько 600 млн грн, а збитків зазнала на понад 300 млн.

І хоча Тарпан вже четвертий рік розшукується МВС, його досі не оголосили у міжнародний розшук. За даними ЗМІ від українських прокурорів та НАБУ він може переховуватися в ОАЕ та РФ.