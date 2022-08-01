Под Санкт-Петербургом формируют "добробаты" для войны в Украине - ISW

Детали

По данным Института, в Ленинградской области вербуют и формируют два "добробата" - "Невский" и "Ладожский". Местные власти также объявили о дополнительных неопределенных мерах социальной поддержки новобранцев, подписавших контракты с батальонами.

"Призывникам", как указано, предлагают единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей и другие социальные выплаты. В отчете отмечают, что в Луге, что в 140 километрах от Санкт-Петербурга, тоже формируют "добровольческий" батальон под названием "Санкт-Петербург".

Целью россии в создании таких "добробатов", отмечают аналитики ISW, является расширить боевую мощь для войны против Украины без проведения общей мобилизации.

Напомним

Российские захватчики применяют в Украине тактику "выжженной земли". За 5 месяцев полномасштабного вторжения войска РФ атаковали гражданские объекты в 60 раз чаще, чем военные.