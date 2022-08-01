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Под Санкт-Петербургом формируют "добробаты" для войны в Украине - ISW

Под Санкт-Петербургом формируют "добробаты" для войны в Украине - ISW

Киев • УНН

 • 695736 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области формируют "добровольческие" артиллерийские дивизионы "Невский", "Ладожский" и "Санкт-Петербург" для войны в Украине. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на отчет Института изучения войны (ISW).

Детали

По данным Института, в Ленинградской области вербуют и формируют два "добробата" - "Невский" и "Ладожский". Местные власти также объявили о дополнительных неопределенных мерах социальной поддержки новобранцев, подписавших контракты с батальонами.

"Призывникам", как указано, предлагают единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей и другие социальные выплаты. В отчете отмечают, что в Луге, что в 140 километрах от Санкт-Петербурга, тоже формируют "добровольческий" батальон под названием "Санкт-Петербург".

Целью россии в создании таких "добробатов", отмечают аналитики ISW, является расширить боевую мощь для войны против Украины без проведения общей мобилизации.

Напомним

Российские захватчики применяют в Украине тактику "выжженной земли". За 5 месяцев полномасштабного вторжения войска РФ атаковали гражданские объекты в 60 раз чаще, чем военные.

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