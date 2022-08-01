росія застосовує в Україні тактику "випаленої землі" - ЦПД
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Російські загарбники за 5 місяців повномасштабного вторгнення в Україну атакували цивільні об’єкти в 60 разів частіше, ніж військові. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.
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"Всупереч заяві путіна, що "по жодних цивільних об’єктах російська армія ударів не завдає", за 5 місяців війни росія атакувала цивільні об’єкти майже у 60 разів частіше, ніж військові. В цифрах це 17,3 тис. ударів по цивільних об’єктах і близько 300 - по військових. Насамперед окупанти завдають ударів по цивільній інфраструктурі міст, розташованих уздовж лінії фронту", - зазначають у Центрі протидії дезінформації.
Деталі
ЦПД пише, що таким чином кремль розраховує, що обстріли спонукають місцевих жителів припинити опір та виступити проти "київського режиму".
Як кажуть у Центрі, ця тактика "випаленої землі" прийшла на зміну проваленій ставці російської армії на мобільні групи проникнення вглиб країни.
Так, пошкоджено чи зруйновано понад 50% усього житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєвєродонецька та Лисичанська. Кількість українців, які залишилися без даху, вже перевищує 3,5 млн осіб, або 8% населення країни.
По всій країні зазнали пошкоджень понад 830 закладів охорони здоров’я, 2 129 освітніх установ, понад 530 об’єктів культури та мистецтв.
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