ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 30 липня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
· Спікер МО рф і.конашенков заявив: "всю політичну, кримінальну та моральну відповідальність за те, що сталося [ракетний обстріл СІЗО в Оленівці], несе особисто Зеленський, його злочинний режим і Вашингтон, що підтримує їх". Це - маніпуляція!
· Російські ЗМІ заявили, що "твіт в офіційному акаунті посольства рф у Великій Британії, в якому міститься заклик до розправи над бійцями "Азова", не є офіційним висловом посольства, а є винятково цитатою одного з мешканців Маріуполя, чию родину обстріляли з міномета бійці полку "Азов". Це - дезінформація!
· В МО рф повідомили, що "бойовики українських збройних формувань у Новопавлівці Дніпропетровської області замінували автомобільний міст через річку Солена, який вони планують підірвати та звинуватити підрозділи російських військових у нібито невиборних ударах по об’єктах цивільної інфраструктури". Це - фейк!
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