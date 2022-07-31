ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· Спікер МО рф і.конашенков заявив: "всю політичну, кримінальну та моральну відповідальність за те, що сталося [ракетний обстріл СІЗО в Оленівці], несе особисто Зеленський, його злочинний режим і Вашингтон, що підтримує їх". Це - маніпуляція!

· Російські ЗМІ заявили, що "твіт в офіційному акаунті посольства рф у Великій Британії, в якому міститься заклик до розправи над бійцями "Азова", не є офіційним висловом посольства, а є винятково цитатою одного з мешканців Маріуполя, чию родину обстріляли з міномета бійці полку "Азов". Це - дезінформація!

· В МО рф повідомили, що "бойовики українських збройних формувань у Новопавлівці Дніпропетровської області замінували автомобільний міст через річку Солена, який вони планують підірвати та звинуватити підрозділи російських військових у нібито невиборних ударах по об’єктах цивільної інфраструктури". Це - фейк!

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