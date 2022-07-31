ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

· Спикер МО рф и.конашенков заявил: "всю политическую, уголовную и моральную ответственность за произошедшее [ракетный обстрел СИЗО в Еленовке], несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон". Это – манипуляция!

· Российские СМИ заявили, что "твит в официальном аккаунте посольства рф в Великобритании, в котором содержится призыв к расправе над бойцами "Азова", не является официальным изречением посольства, а является исключительно цитатой одного из жителей Мариуполя, чью семью обстреляли из миномета бойцы полка "Азов". Это – дезинформация!

· В МО рф сообщили, что "боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Солена, который они планируют взорвать и обвинить подразделения российских военных в якобы невыборных ударах по объектам гражданской инфраструктуры". Это – фейк!

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