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14 марта, 19:57 • 101137 просмотра

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14 марта, 19:56 • 115493 просмотра

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14 марта, 14:16 • 137739 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136815 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии

ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии

Киев • УНН

 • 196828 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 30 июля, передает УНН.

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

· Спикер МО рф и.конашенков заявил: "всю политическую, уголовную и моральную ответственность за произошедшее [ракетный обстрел СИЗО в Еленовке], несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон". Это – манипуляция!

· Российские СМИ заявили, что "твит в официальном аккаунте посольства рф в Великобритании, в котором содержится призыв к расправе над бойцами "Азова", не является официальным изречением посольства, а является исключительно цитатой одного из жителей Мариуполя, чью семью обстреляли из миномета бойцы полка "Азов". Это – дезинформация!

· В МО рф сообщили, что "боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Солена, который они планируют взорвать и обвинить подразделения российских военных в якобы невыборных ударах по объектам гражданской инфраструктуры". Это – фейк!

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