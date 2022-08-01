россия применяет в Украине тактику "выжженной земли" - ЦПД
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Российские захватчики за 5 месяцев полномасштабного вторжения в Украину атаковали гражданские объекты в 60 раз чаще, чем военные. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.
Цитата
"Вопреки заявлению путина, что "по никаким гражданским объектам российская армия ударов не наносит", за 5 месяцев войны россия атаковала гражданские объекты почти в 60 раз чаще, чем военные. В цифрах это 17 ,3 тыс. ударов по гражданским объектам и около 300 - по военным. В первую очередь оккупанты наносят удары по гражданской инфраструктуре городов, расположенных вдоль линии фронта", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.
Детали
ЦПД пишет, что таким образом кремль рассчитывает, что обстрелы побуждают местных жителей прекратить сопротивление и выступить против "киевского режима".
Как говорят в Центре, эта тактика "выжженной земли" пришла на смену проваленной ставке российской армии на мобильные группы проникновения в глубь страны.
Так, повреждено или разрушено более 50% всего жилищного фонда Мариуполя, Харькова, Чернигова, Бучи, Северодонецка и Лисичанска. Количество оставшихся без крыши украинцев уже превышает 3,5 млн человек, или 8% населения страны.
По всей стране получили повреждения более 830 учреждений здравоохранения, 2 129 образовательных учреждений, свыше 530 объектов культуры и искусств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦПД при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от россии