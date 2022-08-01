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Під Санкт-Петербургом формують "добробати" для війни в Україні - ISW

Під Санкт-Петербургом формують "добробати" для війни в Україні - ISW

Київ • УНН

 • 695736 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Санкт-Петербурзі та Ленінградській області рф формують "добровольчі" артилерійські дивізіони "Невський", "Ладозький" і "Санкт-Петербург" для війни в Україні. Про це повідомляє УНН, посилаючись на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

За даними Інституту, у Ленінградській області вербують та формують два "добробати" - "Невський" і "Ладозький". Місцева влада також оголосила про додаткові невизначені заходи соціальної підтримки новобранців, які підписали контракти з батальйонами.

"Призовникам", як зазначається, пропонують одноразову виплату обсягом 200 тисяч рублів та інші соціальні виплати. У звіті зазначають, що у Лузі, що за 140 кілометрів від Санкт-Петербурга, теж формують "добровольчий" батальйон під назвою "Санкт-Петербург".

Метою росії у створенні таких "добробатів", зауважують аналітики ISW, є розширити бойову міць для війни проти України без проведення загальної мобілізації.

Нагадаємо

Російські загарбники застосовують в Україні тактику "випаленої землі". За 5 місяців повномасштабного вторгнення війська рф атакували цивільні об’єкти в 60 разів частіше, ніж військові.

Українські Національні Новини

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