У самолета российской авиакомпании оторвало капот двигателя во время взлета из москвы

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
12:56 • 3930 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
11:24 • 15933 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
09:55 • 30472 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
08:24 • 70573 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 55893 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 61997 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
16 июня, 06:27 • 56272 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
16 июня, 05:14 • 54454 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
15 июня, 05:00 • 76049 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
14 июня, 18:01 • 130401 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.4м/с
36%
748мм
Популярные новости
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 73916 просмотра
Пока США замедлили помощь Украине, Европа наращивает ее – среди лидеров страны Скандинавии и Британия08:36 • 14284 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля09:17 • 35923 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 62914 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню09:40 • 48357 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню09:40 • 48379 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 62942 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 137282 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 209247 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 267018 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля09:17 • 35941 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 73930 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 66903 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 62371 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 159965 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

У самолета российской авиакомпании оторвало капот двигателя во время взлета из москвы

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Superjet-100 авиакомпании "Азимут", летевший из москвы в Батуми, потерял створки двигателя во время взлета.

У самолета российской авиакомпании оторвало капот двигателя во время взлета из москвы

Самолет Superjet-100 авиакомпании "Азимут" (регистрационный номер RA-89120), выполнявший рейс A4-7053 из внуково в Батуми утром накануне, во время взлета потерял створки мотогондолы правого двигателя, в результате чего двигатель оказался частично обнаженным. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где была объявлена тревога по коду "Синий". Через час самолет вернулся и совершил посадку в аэропорту Внуково.

росСМИ отмечают, что это не первый подобный инцидент у "Азимута": в позапрошлое лето во время взлета из Минеральных Вод у другого самолета SSJ100 открылись створки мотогондолы левого двигателя, одна из которых оторвалась, а ее обломки оказались на взлетно-посадочной полосе.

В орловской области рф разбился вертолет Ми-8: двое членов экипажа погибли23.05.25, 15:45 • 3036 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9