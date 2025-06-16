У самолета российской авиакомпании оторвало капот двигателя во время взлета из москвы

Самолет Superjet-100 авиакомпании "Азимут" (регистрационный номер RA-89120), выполнявший рейс A4-7053 из внуково в Батуми утром накануне, во время взлета потерял створки мотогондолы правого двигателя, в результате чего двигатель оказался частично обнаженным. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где была объявлена тревога по коду "Синий". Через час самолет вернулся и совершил посадку в аэропорту Внуково.

росСМИ отмечают, что это не первый подобный инцидент у "Азимута": в позапрошлое лето во время взлета из Минеральных Вод у другого самолета SSJ100 открылись створки мотогондолы левого двигателя, одна из которых оторвалась, а ее обломки оказались на взлетно-посадочной полосе.

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