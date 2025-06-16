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У літака російської авіакомпанії відірвало капот двигуна під час злету з москви

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Superjet-100 авіакомпанії "Азимут", що летів з москви до Батумі, втратив стулки двигуна під час зльоту.

У літака російської авіакомпанії відірвало капот двигуна під час злету з москви

Літак Superjet-100 авіакомпанії "Азимут" (реєстраційний номер RA-89120), що виконував рейс A4-7053 з внукова до Батумі вранці напередодні, під час зльоту втратив стулки мотогондоли правого двигуна, внаслідок чого двигун опинився частково оголеним. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Командир повітряного судна ухвалив рішення повернутися до аеропорту вильоту, де було оголошено тривогу за кодом "Синій". Через годину літак повернувся та здійснив посадку в аеропорту Внуково.

росЗМІ зазначають, що це не перший подібний інцидент у "Азимута": позаминулого літа під час злету з Мінеральних Вод у іншого літака SSJ100 відкрилися стулки мотогондоли лівого двигуна, одна з яких відірвалася, а її уламки опинилися на злітно-посадковій смузі.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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