У літака російської авіакомпанії відірвало капот двигуна під час злету з москви

Літак Superjet-100 авіакомпанії "Азимут" (реєстраційний номер RA-89120), що виконував рейс A4-7053 з внукова до Батумі вранці напередодні, під час зльоту втратив стулки мотогондоли правого двигуна, внаслідок чого двигун опинився частково оголеним. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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Командир повітряного судна ухвалив рішення повернутися до аеропорту вильоту, де було оголошено тривогу за кодом "Синій". Через годину літак повернувся та здійснив посадку в аеропорту Внуково.

росЗМІ зазначають, що це не перший подібний інцидент у "Азимута": позаминулого літа під час злету з Мінеральних Вод у іншого літака SSJ100 відкрилися стулки мотогондоли лівого двигуна, одна з яких відірвалася, а її уламки опинилися на злітно-посадковій смузі.

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