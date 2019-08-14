У рядовых боевиков изымают полученные российские паспорта - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. У рядовых и сержантов в рядах боевиков изымают полученные российские паспорта. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Командование ВС РФ принимает меры по ускорению процесса получения российского гражданства военнослужащими российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях ... Усиливается агитационно-пропагандистская работа и контроль за формированием и отправкой групп военнослужащих на территорию Ростовской области для получения российских паспортов. В то же время, по информации ГУР МОУ, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ получает распространение практика изъятия полученных российских паспортов у сержантов и рядовых под предлогом предотвращения самовольного оставления места службы", - сообщил он.
При этом, по данным представителя МОУ, растет количество случаев их выдачи российскими командирами подчиненным за вознаграждение для побега на территорию России и избежания таким образом ответственности за совершенные преступления и правонарушения, в т.ч. против гражданского населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в подразделениях российских оккупационных войск на Донбассе начала работу комиссия восьмой общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ.