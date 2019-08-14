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У рядових бойовиків вилучають отримані російські паспорти - розвідка

У рядових бойовиків вилучають отримані російські паспорти - розвідка

Київ • УНН

 • 12741 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. У рядових та сержантів у лавах бойовиків вилучають отримані російські паспорти. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Командування ЗС РФ вживає заходів з прискорення процесу отримання російського громадянства військовослужбовцями російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях... Посилюється агітаційно-пропагандистська робота та контроль за формуванням і відправкою груп військовослужбовців на територію Ростовської області для отримання російських паспортів. Водночас, за інформацією ГУР МОУ, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ набуває поширення практика вилучення отриманих російських паспортів у сержантів і рядових під приводом запобігання самовільному залишенню місць служби", - повідомив він.

При цьому, за даними речника МОУ, зростає кількість випадків їх видачі російськими командирами підлеглим за винагороду для втечі на територію Росії та уникнення у такий спосіб відповідальності за скоєні злочини і правопорушення, у т.ч. проти цивільного населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, у підрозділах російських окупаційних військ на Донбасі розпочала роботу комісія восьмої загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил РФ.

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