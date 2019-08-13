До бойовиків через розкрадання і недолуге зберігання боєприпасів приїхала комісія з РФ - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У підрозділах російських окупаційних військ на Донбасі розпочала роботу комісія восьмої загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил РФ. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Командування ЗС РФ посилює контроль за дотриманням у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів ЗС РФ правил експлуатації озброєння та військової техніки і цільовим використанням матеріальних засобів, які завозяться з території Росії”, — сказав Гуцуляк.
Зокрема, з його слів “з 7 серпня у підрозділах російських окупаційних військ розпочала роботу комісія 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ”, штаб якої знаходиться у місті Новочеркаськ Ростовської області.
“Зазначена комісія перевіряє стан роботи щодо відновлення запасів боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна у підрозділах, у яких під час інспекційних заходів у червні-липні цього року було виявлено значні обсяги їх нестачі внаслідок розкрадання, порушень порядку зберігання і використання не за призначенням”, — повідомив речник Міноборони.
Як повідомляв УНН, за даними розвідки, окупанти в ОРДЛО стали частіше поширювати фейки про ЗСУ.