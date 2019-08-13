К боевикам из-за хищения и бездарного хранения боеприпасов приехала комиссия по РФ - разведка

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КИЕВ. 13 августа. УНН. В подразделениях российских оккупационных войск в Донбассе начала работу комиссия восьмой общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

“Командование ВС РФ усиливает контроль за соблюдением в соединениях и частях первой и второй армейских корпусов ВС РФ правил эксплуатации вооружения и военной техники и целевым использованием материальных средств, ввозимых с территории России”, — сказал Гуцуляк.

В частности, по его словам “с 7 августа в подразделениях российских оккупационных войск начала работу комиссия 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ”, штаб которой находится в городе Новочеркасск Ростовской области.

“Указанная комиссия проверяет состояние работы по восстановлению запасов боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества в подразделениях, в которых во время инспекционных мероприятий в июне-июле этого года были выявлены значительные объемы их нехватки в результате хищения, нарушения порядка хранения и использования не по назначению”, — сообщил представитель Минобороны.

Как сообщал УНН, по данным разведки, немцы в ОРДЛО стали чаще распространять фейки о ВСУ.

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