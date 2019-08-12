Окупанти в ОРДЛО стали частіше поширювати фейки про ЗСУ – розвідка

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, серед населення тимчасово окупованих територій російські окупаційні адміністрації активізували заходи з формування антиукраїнських настроїв. Про це під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Російські окупаційні адміністрації активізували заходи з формування антиукраїнських настроїв серед населення тимчасово окупованих територій на Сході. Зокрема, зросла кількість поширення провокаційних заяв та фейкових повідомлень про діяльність ЗС України. Для виправдання власних порушень режиму припинення вогню та проведення позапланових мобілізаційних тренувань, окупанти через підконтрольні пропагандистські ЗМІ розповсюджують недостовірну та викривлену інформацію про підготовку підрозділів Об’єднаних сил до проведення наступальної операції", – розповів Гуцуляк.

Водночас, за його словами, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) Армійський корпус Збройних сил Російської Федерації у постійній бойовій готовності утримуються чергові бронегрупи, командування яких здійснює рекогносцировку нових маршрутів висування для забезпечення підтримки своїх передових підрозділів у разі загострення обстановки.

Нагадаємо, з початку поточної доби на Донбасі з ворожого боку зафіксовано два прицільних ворожих обстріли.

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