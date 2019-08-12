ООС: з початку доби два ворожі обстріли, військовий поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі з ворожого боку зафіксовано два прицільних обстріли. Про це під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби сьогодні, 12 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 прицільні ворожі обстріли", - розповів Гуцуляк.
З його слів, зранку з напрямку від села Верхньошироківське окупанти цілили по наших оборонцях села Пищевик із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Близько 10:30 в районі Зайцевого зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером.
"Внаслідок порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами та провокаційними обстрілами наших позицій, від початку поточної доби отримав поранення один наш захисник", - додав речник МОУ.
Нагадаємо, 11 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню.