ООС: с начала суток два вражеских обстрела, военный ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. С начала текущих суток на Донбассе с вражеского стороны зафиксировано два прицельных обстрелов. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центре Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток сегодня, 12 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 прицельных вражеских обстрела", - рассказал Гуцуляк.
По его словам, утром по направлению от села Верхнешироковское оккупанты целились по нашим защитникам села Пищевик из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Около 10:30 в районе Зайцевого зафиксировано ведение огня вражеским снайпером.
"В результате нарушений режима прекращения огня российско-оккупационными войсками и провокационных обстрелов наших позиций, с начала текущих суток получил ранение один наш защитник", - добавил представитель МОУ.
Напомним, 11 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.