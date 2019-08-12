ООС: бойовики 8 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. 11 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів:
поблизу Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів;
неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Новотроїцького – з великокаліберного кулемета;
в районі Павлополя – із застосуванням гранатометів різних систем;
неподалік Гнутового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" наші позиції були обстріляні 3 рази:
неподалік Кримського – зі стрілецької зброї;
поблизу Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
в районі Золотого-4 – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
В наслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.
Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, співробітники СММ ОБСЄ зафіксувала у п'ятницю, 9 серпня, 35 вибухів у Донецькій області, та порушення в районі Золотого, що на Луганщині, але вибухів в цій області не було.