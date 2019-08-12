ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. 11 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов:
вблизи Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберного пулемета;
в районе Павлополя - с применением гранатометов различных систем;
неподалеку Гнутово - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наши позиции были обстреляны 3 раза:
неподалеку Крымского - из стрелкового оружия;
вблизи Майорского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, сотрудники СММ ОБСЕ зафиксировала в пятницу, 9 августа, 35 взрывов в Донецкой области, и нарушения в районе Золотого, что в Луганской области, но взрывов в этой области не было.