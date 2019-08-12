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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130791 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140729 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128144 просмотра

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6 марта, 14:10 • 129099 просмотра

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ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Киев  •  УНН

 • 15408 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. 11 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов:

вблизи Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберного пулемета;
в районе Павлополя - с применением гранатометов различных систем;
неподалеку Гнутово - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наши позиции были обстреляны 3 раза:

неподалеку Крымского - из стрелкового оружия;
вблизи Майорского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, сотрудники СММ ОБСЕ зафиксировала в пятницу, 9 августа, 35 взрывов в Донецкой области, и нарушения в районе Золотого, что в Луганской области, но взрывов в этой области не было.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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