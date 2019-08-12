Оккупанты в ОРДЛО стали чаще распространять фейки о ВСУ — разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. По данным Главного управления разведки Министерства обороны, среди населения временно оккупированных территорий российские оккупационные администрации активизировали меры по формированию антиукраинских настроений. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Российские оккупационные администрации активизировали меры по формированию антиукраинских настроений среди населения временно оккупированных территорий на Востоке. В частности, возросло количество распространения провокационных заявлений и фейковых сообщений о деятельности ВС Украины. Для оправдания собственных нарушений режима прекращения огня и проведения внеплановых мобилизационных тренировок оккупанты через подконтрольные пропагандистские СМИ распространяют недостоверную и искаженную информацию о подготовке подразделений Объединенных сил к проведению наступательная операции", - рассказал Гуцуляк.
В то же время, по его словам, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейский корпус Вооруженных сил Российской Федерации в постоянной боевой готовности содержатся дежурные бронегруппы, командование которых осуществляет рекогносцировку новых маршрутов выдвижения для обеспечения поддержки своих передовых подразделений в случае обострение обстановки.
Напомним, с начала текущих суток на Донбассе с вражеской стороны зафиксированы два прицельных вражеских обстрела.