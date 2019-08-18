В Румынии пациент психиатрической больницы убил 4 больных и травмировал еще почти 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В психиатрической больнице Сепока румынского города Бузэу один из больных убил четырех пациентов этой же больницы, еще 9 человек травмированы и сейчас находятся в реанимации, пишет УНН со ссылкой на издание RFI Romania и местный телеканал Antena 3.
“По предварительным данным полиции, 38-летний пациент больницы Сепока металлическим предметом убил четырех пациентов. Еще девять человек получили тяжелые травмы и находятся в реанимационном отделении. Виновник трагедии был задержан при попытке бежать из больницы”, — указано в сообщении.
Задержанный был доставлен в региональное управление полиции, где выясняются все обстоятельства массового убийства.
Согласно распоряжению министра здравоохранения Румынии Сорина Пынтя, в больницу направлены сотрудники Контрольной гвардии при Кабинете министров для проведения в психиатрической больнице соответствующих проверок.
Как сообщал УНН, в Ульяновской области РФ подросток убил всю родню из 5-ти человек и покончил с собой.