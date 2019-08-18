У Румунії пацієнт психіатричної лікарні вбив 4 хворих та травмував ще майже 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У психіатричній лікарні Сепока румунського міста Бузеу один з хворих вбив чотирьох пацієнтів цієї ж лікарні, ще 9 людей травмовані та наразі знаходяться у реанімації, пише УНН з посиланням на видання RFI Romania та місцевий телеканал Antena 3.
“За попередніми даними поліції, 38-річний пацієнт лікарні Сепока металевим предметом вбив чотирьох пацієнтів. Ще дев’ять осіб отримали важкі травми і знаходяться в реанімаційному відділенні. Винуватець трагедії був затриманий при спробі втекти з лікарні”, — вказано у повідомленні.
Затриманого було доставлено в регіональне управління поліції, де з’ясовуються всі обставини масового вбивства.
Згідно розпорядження міністра охорони здоров’я Румунії Соріна Пинтя, в лікарню направлені співробітники Контрольної гвардії при Кабінеті міністрів для проведення в психіатричній лікарні відповідних перевірок.
Як повідомляв УНН, в Ульяновській області РФ підліток вбив усю рідню з 5-ти людей та наклав на себе руки.