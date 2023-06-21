В Румынии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Румынии, Petromidia, который расположен на побережье Черного моря, произошел взрыв и пожар, сообщили румынские экстренные службы, которых цитируют местные СМИ, пишет УНН.
Детали
Пожар, который видно за много километров, ликвидируют пожарные. Сообщений о пострадавших и причинах взрыва пока не поступало.
Ранее
Взрыв на Petromidia в прошлом году в июле унес жизни одного человека и ранил еще пятерых.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв в центре Парижа: уже известно о 16 пострадавших