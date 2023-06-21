В Румынии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Детали

Пожар, который видно за много километров, ликвидируют пожарные. Сообщений о пострадавших и причинах взрыва пока не поступало.

Ранее

Взрыв на Petromidia в прошлом году в июле унес жизни одного человека и ранил еще пятерых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв в центре Парижа: уже известно о 16 пострадавших