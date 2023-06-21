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В Румынии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Румынии, Petromidia, который расположен на побережье Черного моря, произошел взрыв и пожар, сообщили румынские экстренные службы, которых цитируют местные СМИ, пишет УНН.

В Румынии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Детали 

Пожар, который видно за много километров, ликвидируют пожарные. Сообщений о пострадавших и причинах взрыва пока не поступало.

Ранее

Взрыв на Petromidia в прошлом году в июле унес жизни одного человека и ранил еще пятерых.

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