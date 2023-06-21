У Румунії на нафтопереробному заводі відбулась пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На найбільшому нафтопереробному заводі у Румунії, Petromidia, який розташований на узбережжі Чорного моря, стався вибух і пожежа, повідомили румунські екстрені служби, яких цитують місцеві ЗМІ, пише УНН.
Деталі
Пожежу, яку видно за багато кілометрів, ліквідують пожежники. Повідомлень про постраждалих і причини вибуху поки що не надходило.
Раніше
Вибух на Petromidia минулого року в липні забрав життя однієї людини та поранив ще п’ятеро.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибух у центрі Парижа: вже відомо про 16 постраждалих