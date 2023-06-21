Вибух у центрі Парижа: вже відомо про 16 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У результаті вибуху в п'ятому окрузі Парижа на вулиці Сен-Жак щонайменше 16 людей отримали поранення, передає УНН із посиланням на газету Le Figaro.
Деталі
Внаслідок вибуху фасад будівлі обрушився на проїжджу частину, спалахнула. З 16 осіб, які постраждали, семеро перебувають у критичному стані, а дев'ять осіб отримали серйозні травми.
На місці події працює близько 230 пожежників, які намагаються загасити полум'я та надати допомогу постраждалим. Влада звертається до мешканців та відвідувачів району з проханням бути обережними та дотримуватися вказівок екстрених служб.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що вибух стався на вулиці Сен-Жак, неподалік від лікарні Валь-де-Грас у 5-му окрузі. Рятувальники евакуювали людей. Як повідомили очевидці, міг бути один або два витоки газу.